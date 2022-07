Beeldbank WO2 – NIOD

NOS Nieuws • vandaag, 13:37 'Stereotiep beeld Jodentransport Westerbork klopt niet: veewagons niet de norm'

Het klassieke beeld van Jodentransporten uit Nederland moet worden bijgesteld, zegt oud-Westerbork-directeur Dirk Mulder. Het waren over het algemeen geen overvolle veewagons waar mensen werden ingestouwd, maar passagierstreinen met minder inzittenden dan tot nu toe werd aangenomen.

"Het grootste aantal mensen, zeker meer dan 60 procent, is met personenrijtuigen vervoerd", zegt Mulder. Bovendien waren er per wagon circa 47 passagiers, niet de 55 tot 75 waar tot nu toe van uitgegaan werd. Waren er geen personenwagons, dan werden goederenwagons ingezet. "Veewagens zijn nooit gebruikt."

In zijn boek Buitengewone transporten, dat morgen 80 jaar na het eerste transport uit het kamp verschijnt, gaat Mulder alle 114 transporten uit Nederland langs, met name de 101 uit het Drentse doorvoerkamp. Het eerste dat daar vertrok, op 15 juli 1942, was inderdaad een goederenwagon. Maar na fel Joods protest verbood de bezetter het gebruik daarvan. Personentreinen werden de norm.

Beeldbank WO2 – NIOD Provisorische bankjes in een goederenwagon

Sterker nog, haalt Mulder een bevel van SS-functionaris Eichmann aan, personentreinen hadden de voorkeur bij de transporten. Goederentreinen waren voor militaire doelen nodig. "Het waren weliswaar verouderde derdeklasserijtuigen, maar het is toch een ander beeld dan die overvolle goederenwagon waar nauwelijks ruimte was om te bewegen."

1132 mensen zaten er in het eerste transport uit Westerbork. Onder hen waren 51 weeskinderen en hun pleegvader Salo Carlebach, die vrijwillig met hen meeging. De reis werd "ohne irgendwelche Swierigkeiten abgerollt", in Auschwitz was SS-leider Himmler zelf bij een werkbezoek getuige van hun selectie. Slechts elf personen uit dit transport zouden de oorlog overleven.

Dat soort mensonterende transporten kwamen in het buitenland vaker voor, zeker aan het einde van de oorlog. Het beeld dat er ook in Nederland voornamelijk veewagons werden gebruikt ontstond doordat decennialang het beeld van het Sinti-meisje Settela Steinbach tussen de wagondeuren voorbijkwam in documentaires als iconisch beeld van de Holocaust.

Mulder noemt het "onterecht beeldbepalend". Dat er op die Westerborkfilm ook was te zien dat bij hetzelfde transport personenwagons meereden, is minder bekend.

Het beeld werd volgens Mulder bovendien bevestigd door twee veelgebruikte bronnen over het kamp, de indrukwekkende beschrijvingen van Philip Mechanicus en Etty Hillesum. Mechanicus heeft het bijvoorbeeld over een schurftige slang die met gevulde ransel wegschuifelt uit het kamp. Doordat er in de tijd dat zij in Westerbork zaten ongebruikelijk veel goederenwagons werden gebruikt, is dat "sterk vertekende" beeld gebleven.

"Zo ontstond bijvoorbeeld ook het idee dat er iedere dinsdag een transport vertrok, terwijl dat alleen maar voor die periode gold", vult Mulder aan. "In 1942 gingen er zelfs twee transporten per week. Het is dus heel erg afhankelijk over welke periode je het hebt."

Beeldbank WO2 – NIOD Het stereotiepe beeld, de goederenwagon

Mulder denkt dat beelden van transporten gekleurd zijn door de kennis over het lot van de reizigers. Als bewijs van de nazi-misdaden in de kampen kregen ze volgens hem een lading die overstijgt wat er feitelijk te zien is.

Hij ziet bij het vertrek juist geen mensen in doodsangst, maar kalmte en een serene rust. "Het lijkt op een georganiseerde vakantiereis met de trein", luidt de eerste zin van zijn boek. "Van schrijnende beelden is beslist geen sprake."

"Als je goed naar die beelden kijkt, dan zie je daar heel rustig mensen aan komen lopen. Het is geen beeld van angstig kijkende mensen. Integendeel eigenlijk, er worden nog groeten uitgewisseld, handen worden geschud en ook als de trein vertrekt, dan zie je wuivende mensen."

Mulder benadrukt dat zijn conclusies niets afdoen aan het leed van de ruim 100.000 slachtoffers. Daarom juist is het volgens hem nodig nauwkeurig te zijn. "Het is natuurlijk een diepe catastrofe. Dat verandert niet als ik het beeld iets probeer te corrigeren."

