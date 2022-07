AFP

NOS Nieuws • vandaag, 11:49 Britse politie onderzoekt onthullingen Mo Farah over mensensmokkel

De Britse politie is een onderzoek gestart naar de mogelijke mensensmokkel van Mo Farah. De Britse atletieklegende onthulde deze week in een documentaire van de BBC dat hij als kind door een mensensmokkelaar vanuit Afrika naar het Verenigd Koninkrijk is gebracht.

Farah vertelt in de documentaire dat hij op zijn negende vanuit Somalië naar familie in buurland Djibouti werd gebracht: "Vanuit Djibouti werd ik naar het Verenigd Koninkrijk overgevlogen, samen met een vrouw die ik nog nooit had gezien." Met valse reisdocumenten, met daarop de naam Mohamed Farah, werd hij naar Engeland gesmokkeld.

Die vrouw maakte hem wijs dat hij daar bij familieleden zou gaan wonen, maar dat gebeurde niet. In plaats daarvan bleef hij jarenlang onder barre omstandigheden bij haar wonen en moest hij huishoudelijk werk voor haar doen.

Ook moest hij voor de kinderen van de vrouw zorgen: "Als ik eten wilde hebben, moest ik ze wassen, voor ze koken en voor ze schoonmaken", onthulde Farah. Pas op zijn twaalfde mocht hij naar school.

Bekijk hier een stukje van de BBC-documentaire die gisteren werd uitgezonden:

3:21 Atletiekicoon Mo Farah onthult waarheid over jeugdjaren: 'Ik werd uitgebuit'

Volgens de Britse politie doet nu een speciaal team van agenten onderzoek naar aanleiding van de onthullingen van Farah. De langeafstandsloper stelde in de documentaire dat hij lang stil bleef over zijn achtergrond uit angst het Britse staatsburgerschap te verliezen. Dat verkreeg hij in 2000 onder zijn valse naam. Zijn echte naam is niet Mo Farah, maar Hussein Abdi Kahin.

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt tegen de BBC dat hij zich daarover geen zorgen hoeft te maken; er wordt geen onderzoek gedaan omdat wordt aangenomen dat kinderen geen schuld hebben aan het verkrijgen van valse papieren.