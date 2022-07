12 jaar cel voor Dordtenaar die agenten en omstander neerschoot

De 39-jarige man die vorig jaar in Dordrecht twee agenten en een omstander neerschoot met een afgepakt dienstwapen, moet twaalf jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald.

Op 25 augustus 2021 was Niels W. onder invloed van alcohol, cocaïne en speed, schrijft Rijnmond . Agenten kwamen op een overlastmelding af. Nadat W. had geweigerd mee te werken, pakte hij het wapen van een van de agenten af en schoot daar zo'n vijftien keer mee. Een van de agenten loste daarop vijf schoten.

Dwarslaesie

W. raakte bij dat vuurgevecht onder meer een agent in de kaak. Een Poolse omstander werd door een van de kogels in de rug geraakt. De agenten kwamen er door hun kogelwerende vesten relatief goed vanaf. De Poolse omstander had dat geluk niet: de kogel die hem raakte in zijn rug, veroorzaakte een dwarslaesie. Hij zit de rest van zijn leven in een rolstoel.