ANP

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 13:53 19-jarige boer krijgt taakstraf voor bedreigen van agenten met trekker

Een 19-jarige boer uit Harskamp krijgt een taakstraf van 180 uur voor het bedreigen van agenten met zijn trekker. Dat gebeurde op 28 juni tijdens een boerenprotest op de A1 bij Stroe.

Volgens het OM maakte de man zich schuldig aan poging tot zware mishandeling en vernieling. Op de zitting werden beelden getoond waarop te zien is dat de trekker met kiepwagen dwars op de weg staat. Volgens het OM reed de man achteruit op het moment dat een politiebusje achter de kiepwagen langs wilde rijden.

Later probeerde het politiebusje de tractor met kiepwagen te passeren en te laten stoppen. De tractor raakte daarbij de flank van het busje en reed de spiegel eraf.

Volgens de boer was dat helemaal niet zijn bedoeling. "De sfeer tijdens de protestactie was goed", zei hij vanochtend tegen de rechter. "Pas op het moment dat de ME langskwam, sloeg de sfeer om." Hij zegt dat de ME geweld gebruikte, en dat hij daarvan schrok. "Het enige wat ik voelde was angst, ik was bang, ik moest zo snel mogelijk naar huis toe", hoorde Omroep Gelderland hem zeggen tijdens de zitting.

De bestuurder van het politiebusje zei in een verklaring dat hij bang was voor wat er gebeurde. "Ik kon de trekker maar net ontwijken. Ik had zeven collega's in mijn auto, het is een wonder dat er niemand gewond is geraakt tijdens deze actie. In mijn twaalf jaar bij deze eenheid heb ik nog nooit zoiets meegemaakt."

Geen celstraf

Vanwege zijn leeftijd hoeft de boer niet de gevangenis in. "Hij is meegegaan in het verhitte moment", aldus de officier van justitie. "Bij iemand in de dertig zou ik een gevangenisstraf hebben geëist, maar deze verdachte heeft al zes dagen in de gevangenis gezeten, en dat heeft impact gehad."

De rechter acht niet bewezen dat de boer agenten probeerde te verwonden door achteruit te rijden met de trekker. Het is volgens de rechter dan ook geen poging tot zware mishandeling, maar wel een bedreiging van de agenten.

Voor die bedreiging en de vernieling van de spiegel krijgt de man een gevangenisstraf van zes dagen, gelijk aan zijn voorarrest, en een taakstraf van 180 uur. Zijn rijbewijs wordt voorwaardelijk ontzegd, als hij binnen twee jaar weer de fout in gaat, raakt hij zijn rijbewijs negen maanden kwijt.

Ook moet hij de bestuurder van de politiebus 300 euro schadevergoeding betalen.