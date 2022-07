Provinciehuis in Leeuwarden afgesloten na bommelding

In het Friese provinciehuis in Leeuwarden zijn ambtenaren en Statenleden naar een veilige plek geleid vanwege een bommelding. De politie noemt de dreiging serieus.

Het provinciehuis is op slot gegaan: niemand mag er nog in of uit. Verslaggever Onno Falkena van Omrop Fryslân zegt dat in het gebouw is omgeroepen om weg te blijven van ramen en deuren. Volgens onbevestigde berichten zou er iemand met een explosief naar het gebouw onderweg zijn.