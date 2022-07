Nieuwe groep achtergebleven Afghanen geland op vliegveld Eindhoven

181 mensen die vastzaten in Afghanistan zijn gisteravond met een Nederlandse chartervlucht geland in Eindhoven. Het gaat om Afghanen die het land niet konden verlaten omdat niet iedereen geldige reisdocumenten heeft. Het is de eerste groep die naar Nederland komt nadat het kabinet vorige week had aangegeven alle achtergebleven Afghanen uiterlijk in september te willen overbrengen.