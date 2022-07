ANP

NOS Nieuws • vandaag, 10:06 Nicotine taboe na je BigMac; McDonald's maakt terrassen rookvrij

Nog voor het eind van de zomer stelt McDonald's een rookverbod in voor de terrassen van de Nederlandse vestigingen. De fastfoodketen zegt de eerste grote horecagelegenheid te zijn die op deze schaal roken verbiedt.

McDonald's mikt met de maatregel op een positief effect op de directe omgeving. "We zijn een familierestaurant, waar iedereen straks ook op het terras optimaal kan genieten van onze producten, zonder last te hebben van rook", schrijft McDonald's Nederland in een verklaring.

De terrassen worden de komende maanden aangepast met stoeptegels van de organisatie Rookvrije Generatie. Dat is een samenwerkingsverband van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. De organisatie wil ieder kind dat nu wordt geboren de kans geven om volledig rookvrij op te groeien.

Voorwaarden voor buitenterrassen

De maatregelen die in het Nationaal Preventieakkoord zijn vastgelegd, moeten ertoe leiden dat er in 2040 een rookvrije generatie is opgegroeid. Zo worden accijnzen verhoogd en zijn sigaretten, shag, sigaren en e-sigaretten uit het zicht gehaald bij supermarkten. Ook moeten vanaf deze maand tabaksspeciaalzaken hun presentatie versoberen en mogen reclames en producten niet vanaf de straat te zien zijn.

Rookruimtes zijn sinds dit jaar overal verboden. Eerder was dat al het geval in de horeca en (semi-)publieke sector. Toch mag op sommige plekken nog wel worden gerookt, zoals in privéruimten, in de openlucht en op veel horecaterrassen.

Daarvoor gelden wel bepaalde voorwaarden. Zo mag roken niet leiden tot rookoverlast in de horecazaak en moet het terras minimaal aan één kant volledig open zijn. 200 van de 258 McDonald's-vestigingen in Nederland hebben een terras. De fastfoodketen bedient in Nederland wekelijks 3,2 miljoen klanten.

Het is onduidelijk hoeveel horecagelegenheden nog meer een rookvrij terras hebben ingevoerd. Organisatie Clean Air Nederland heeft wel een kaartje met geheel of gedeeltelijk rookvrije terrassen. De voorzitter van Clean Air Nederland zei eerder tegen Omroep Gelderland dat het kaartje geen volledig beeld geeft. Ook zouden niet alle horecazaken graag laten weten dat ze rookvrij zijn.