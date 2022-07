ANP

NOS Nieuws • vandaag, 04:46 Beveiligers Surinaamse vicepresident veroordeeld voor mishandeling journalist

De beveiligers van de Surinaamse vicepresident Brunswijk die vorig jaar een journalist mishandelden, zijn daarvoor veroordeeld. De drie mannen namen in december journalist Jason Pinas van De Ware Tijd - de grootste krant van het land - in een wurggreep bij het parlementsgebouw in Paramaribo. Hij werd daarbij hardhandig tegen de grond gewerkt en zijn telefoon werd afgepakt.

Brunswijk sprak na de mishandeling in het parlement over de zaak en verklaarde toen dat Pinas tot zijn verbazing was doorgedrongen in zijn auto. "Wat doe je hier in mijn auto?", had Brunswijk hem naar eigen zeggen gevraagd, waarop Pinas door de beveiligers werd "afgevoerd". Tijdens de zaak bleek dit verhaal niet te kloppen.

De rechter heeft de drie lijfwachten een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en drie jaar proeftijd opgelegd. Ook kreeg Pinas een schadevergoeding van 28.000 Surinaamse dollar, omgerekend zo'n 1250 euro. De beveiligers moesten ook hun excuses aanbieden aan de verslaggever, wat ook is gebeurd.

'Ook Brunswijk moet naam journalist zuiveren'

Pinas reageert bij zijn krant verheugd op de uitspraak van de rechter. "Voor mij is belangrijk geweest dat mijn naam gezuiverd zou worden. Dat is gebeurd. Ik vraag de vicepresident om ook te corrigeren", citeert De Ware Tijd hem.

De zaak heeft veel losgemaakt in Suriname en veel collega-verslaggevers van Pinas zeiden zich onveilig te voelen, en bezorgd over de persvrijheid in hun land. Journalisten hebben in de dagen na de mishandeling een boycot ingesteld tegen Brunswijk, waarbij ze hem twee maanden niet lieten zien of horen. Bij persconferenties spraken ze af weg te lopen als hij het woord zou krijgen of nemen.

Eind vorig jaar werden onder een auto op het erf van Pinas twee aan elkaar geplakte handgranaten aangetroffen. De Surinaamse regering besloot Pinas daarop te beveiligen. De verslaggever vertelde enige tijd daarna aan NRC dat hij al maanden thuiszat vanwege zijn veiligheid. Hij vertelde dat hij zich zeer onveilig voelde.