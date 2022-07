'President Sri Lanka zwicht voor betogers en ontvlucht land'

De president van Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, is op de vlucht geslagen, meldt de BBC . Zaterdag bestormden woedende demonstranten zijn residentie. Sindsdien was hij ondergedoken.

In Sri Lanka is het al tijden onrustig en er zijn regelmatig grote anti-regeringsdemonstraties. De betogers houden de regering verantwoordelijk voor de diepe economische crisis waar het land in zit en eisten al langer zijn vertrek. Er is een groot tekort aan onder meer voedsel, brandstof en medicijnen. Ook is de inflatie torenhoog, waardoor er een historisch groot begrotingstekort is.