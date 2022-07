In samenwerking met RTV Utrecht NOS Nieuws • vandaag, 18:29 • Aangepast vandaag, 18:51 Nederlander opgepakt in New York in verband met 30 jaar oude moordzaak

Op de JFK-luchthaven van New York is afgelopen weekend een 58-jarige Nederlander gearresteerd in verband met een moordzaak van dertig jaar geleden. Nieuw dna-onderzoek in de zaak leidde tot zijn aanhouding. De verdachte, Amerikaan van geboorte, verhuisde eind vorige eeuw naar Nederland.

De moord waarvan de Utrechter wordt verdacht, is die op de destijds 25-jarige Laurie Houts uit Mountain View in Californië. Houts werd op 5 september 1992 dood gevonden in haar auto; ze bleek te zijn gewurgd.

De Utrechter, die ceo is van een Amerikaans softwarebedrijf met een vestiging in Nieuwegein, was destijds ook al verdachte in deze zaak. Er was toen echter te weinig bewijs tegen hem, waardoor hij vrijuit kon gaan.

Woningen doorzocht

Moderne dna-technieken boden het Openbaar Ministerie in Californië nieuwe aanknopingspunten om de zaak te heropenen. De Nederlandse justitie kreeg vanuit de VS het verzoek de woning en het bedrijf van de man te laten doorzoeken. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Midden-Nederland bevestigt aan RTV Utrecht, na berichtgeving van De Telegraaf, dat er in zowel Utrecht als Nieuwegein dit weekend een huiszoeking is geweest.

Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar omdat Houts een relatie had met de kamergenoot van de Utrechter. Hij zou jaloers zijn geweest op de vrouw vanwege haar relatie met zijn kamergenoot.

De verdachte had geen alibi voor de nacht waarin Houts om het leven werd gebracht. Zijn vingerafdrukken werden aangetroffen aan de buitenkant van de auto, maar de politie kon destijds niet bewijzen dat hij ook daadwerkelijk in het voertuig was geweest.

Nieuw bewijs nodig

Er werd tot twee keer toe een zaak aangespannen tegen de Utrechter, maar beide keren werd de man vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De politie denkt dat het nu meer kans maakt hem met succes te vervolgen, omdat met behulp van nieuwe technieken dna van de man is gevonden op het touw dat gebruikt is om Houts te wurgen.