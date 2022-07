NOS Nieuws • vandaag, 18:21 Meer foto's van Webb-telescoop: 'Beter dan we hadden durven hopen'

Ruimtevaartorganisatie NASA heeft vier nieuwe afbeeldingen en metingen van ruimtetelescoop James Webb gepubliceerd. Op de plaatjes zijn onder meer een stervende ster te zien en een nevel waarin constant nieuwe sterren ontstaan.

Ook heeft de Webb-telescoop metingen verricht rond een exoplaneet, die om een andere ster draait dan onze zon. De metingen laten sporen van wolken en water zien.

Bekijk hieronder de vier nieuwe afbeeldingen:

NASA, ESA, CSA, STScI De Carinanevel, waarin nieuwe sterren ontstaan

NASA, ESA, CSA, STScI Metingen van de atmosfeer van exoplaneet WASP-96 b, waarin sporen water en wolken zijn aangetroffen

NASA, ESA, CSA, STScI Het Kwintet van Stephan, dat bestaat uit vijf verschillende sterrenstelsels in het sterrenbeeld Pegasus

NASA, ESA, CSA, STScI De Zuidelijke Ringnevel, met een stervende ster omringd door stof en gas

De objecten die door Webb in kaart zijn gebracht, zijn niet nieuw. Wel nieuw is de scherpte van de afbeeldingen. "Het is nog beter dan we hadden durven hopen", zegt de Nederlandse sterrenkundige Ewine van Dishoeck, die dertig jaar lang betrokken was bij de ontwikkeling van de telescoop. "Nog scherper, nog meer details. Echt een mijlpaal."

Gisteravond kwam al een eerste kleurenfoto naar buiten van een cluster van sterrenstelsels zoals dat er 4,6 miljard jaar geleden uitzag. Op de achtergrond zijn enkele sterrenstelsels te zien die zelfs 13 miljard jaar oud zijn. Dat is in sterrenkundetermen 'vlak na' de oerknal. Die big bang, die wordt beschouwd als het begin van het heelal, was zo'n 13,8 miljard jaar geleden.

Deze foto werd gisteravond al gepubliceerd:

NASA, ESA, CSA, STScI Het cluster SMACS 0723, met op de voorgrond een sterrenstelselcluster van 4,6 miljard jaar oud

Het is de bedoeling dat de opvolger van de beroemde Hubble-telescoop een beeld geeft van de vroegste ontwikkeling van het heelal. De komende maanden zal Webb daarvoor "nog veel dieper" gaan dan nu, zegt Van Dishoeck.

"We gaan echt terug naar de eerste sterren, het eerste licht, de eerste sterrenstelsels", legt ze uit. "De telescoop zal dan tot 50 à 100 miljoen jaar na de oerknal komen. Webb gaat ons enorm veel leren over onze oorsprong." Ter vergelijking: de Hubble-telescoop kwam tot 450 miljoen jaar na de oerknal.

De Webb-telescoop, waarvan de bouw bijna 10 miljard euro heeft gekost, werd op Eerste Kerstdag gelanceerd. Wetenschappers over de hele wereld hebben tientallen jaren aan het project gewerkt. De ruimtetelescoop is zo groot als een tennisveld en moest daarom bij de lancering behoorlijk worden opgevouwen. Onderweg is hij uitgeklapt.

Slapeloze nachten

De telescoop heeft onder meer een hitteschild dat zonnestralen moet tegenhouden. Ook bevat het ruimtevoertuig een spiegel met een doorsnede van 6,5 meter en instrumenten die het opgevangen (infrarood) licht analyseren. Een van die instrumenten is voor een deel in Nederland ontwikkeld.

"Daar was ik ontzettend nerveus over", zegt Van Dishoeck, die eraan meewerkte. "Ik had slapeloze nachten tot midden april, toen we wisten dat het instrument genoeg was gekoeld om waarnemingen te kunnen doen." Om infrarood licht, of warmtestraling, nauwkeurig te kunnen opvangen, moest het apparaat kouder dan 223 graden Celsius onder nul zijn.

Zo werkt de James Webb-ruimtetelescoop:

NOS Zo ziet de James Webb Space Telescoop eruit

NOS Hoe kijkt de James Webb Space Telescoop?