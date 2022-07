Moeder en dochter opgepakt voor uitbuiting verstandelijk beperkte vrouw

In samenwerking met

De verdachten zijn een moeder van 56 jaar en haar dochter van 32. Ze wonen in dezelfde straat in Bilthoven. Beide vrouwen zitten vast. De opsporingsdienst van de Arbeidsinspectie heeft vrijdag hun woningen doorzocht.

Het slachtoffer zou tussen 2014 en 2021 in de gezinnen van beide verdachten hebben moeten werken. In die periode zou ook geweld tegen haar zijn gebruikt. De moeder en dochter beperkten haar in haar bewegingsvrijheid en dwongen haar om haar bankpas af te staan, waarna haar rekening werd geplunderd.