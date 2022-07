AFP

NOS Nieuws • vandaag, 09:13 Bestuurders opgepakt na ongekende protesten om bankschandaal China

In China zijn verschillende bankfunctionarissen opgepakt voor hun rol in een financieel schandaal in de provincie Henan. Dit weekend waren er voor het land ongekend grote straatprotesten door honderden gedupeerden in de stad Zhengzhou.

Grote groepen spaarders werden eerder dit jaar getroffen toen vier lokale banken hun tegoeden bevroren. De klanten waren gelokt met hogere rentes, maar het lijkt erop dat ze werden opgelicht.

Het lokale schandaal kreeg nationale bekendheid toen bleek dat ambtenaren in Zhengzhou de Chinese corona-app hadden misbruikt om protest te smoren: van betogers werd de covidstatus op rood gezet, waardoor ze niet meer de straat op mochten. Vijf beambten zijn inmiddels daarvoor gestraft.

Gewone burgers geraakt

Dit weekend protesteerden ongeveer duizend spaarders uit heel het land bij een tak van de Chinese Centrale Bank in Zhengzhou. Ze eisen dat er meer wordt gedaan om hun tegoeden terug te krijgen. Mkb'ers dreigen failliet te gaan omdat ze leveranciers en lonen niet meer kunnen betalen en burgers die niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

"We zijn gewone mensen die onze tegoeden terug willen. We hebben niets fout gedaan", zei een vrouw tegen CNN. "Banken van Henan, geef ons spaargeld terug", scandeerde de menigte bij het bankkantoor.

De ogenschijnlijk goed georganiseerde demonstratie richtte zich vooral tegen het provinciale bestuur en de partijbaas van Henan. Met een Mao-poster en noodkreten richting president Xi Jinping en premier Li Keqiang wilden de betogers vermoedelijk laten zien dat ze het nadrukkelijk niet op de centrale overheid gemunt hadden.

Na enkele uren protest grepen ordetroepen in. Betogers werden door onbekenden in witte burgerkleding opgepakt en afgevoerd, soms met geweld. Demonstranten bekogelden daarbij agenten met waterflesjes. Deelnemers vertelden persbureau AP later dat ze voor vrijlating een verklaring moesten tekenen waarin ze beloofden niet meer samen te scholen.

Correspondent Sjoerd den Daas: "Het onderliggende probleem laat de spagaat zien die de Chinese autoriteiten toch vooral ook zelf gecreëerd hebben. Langlopende problemen in de financiële sector zijn onopgelost gebleven. Elke vorm van protest wordt echter gezien als onacceptabel, zeker in het jaar van het partijcongres waarin Xi zijn derde termijn hoopt veilig te stellen. Onbekend is wie de mannen in de witte shirts precies zijn, maar het feit dat de politie hen hun werk liet doen wekt de suggestie dat ze door de autoriteiten zijn ingeschakeld om schoon schip te maken."

Vanochtend maakte de politie bekend dat een onbekend aantal fraudeverdachten is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat hun rol in het bankschandaal was, maar volgens een woordvoerder sluisden de banken het geld van spaarders weg door onderling valse leningen af te sluiten.

Bankentoezichthouders uit Henan zeggen dat er alles aan wordt gedaan om spaartegoeden aan de rechtmatige eigenaar uit te keren. Details daarover, zoals op welke termijn dat kan gebeuren, zijn nog niet bekend.

Correspondent Sjoerd den Daas: "Wie zijn spaargeld direct bij de banken had ondergebracht mag hopen op terugbetaling onder het Chinese depositogarantiestelsel. Voor een onbekend aantal mensen ligt dat anders: tussenpersonen gingen aan de haal met spaargeld van Chinezen op zoek naar hogere rendementen, en kwamen uit bij banken als die in Henan. Zij krijgen waarschijnlijk niet al hun geld terug, omdat de autoriteiten niet willen opdraaien voor wat ze zien als risicovolle speculatie. De problemen in Henan staan niet op zichzelf. In onder meer Shenyang, Binnen-Mongolië en Nanjing kwamen banken in de problemen en gingen mensen de straat op."