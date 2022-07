AFP

NOS Nieuws • vandaag, 22:37 Steve Bannon komt toch getuigen in onderzoek naar de Capitoolbestorming

Voormalig adviseur Steve Bannon van oud-president Donald Trump wil toch verschijnen voor de commissie van het Congres die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt. Het is nog niet duidelijk wanneer en onder welke omstandigheden Bannon komt getuigen. Hijzelf wil graag in het openbaar worden gehoord.

Bannons advocaat heeft een brief gestuurd waarin staat dat de adviseur terugkomt van zijn eerdere weigering om te getuigen. Die weigering kwam hem in november op vervolging te staan wegens minachting van het parlement, waarvoor hij in juli moet voorkomen. De politiek strateeg had zich beroepen op immuniteit die adviseurs van de president genieten. Ze hoeven niet te spreken over vertrouwelijke besluitvorming.

Maar Bannons advocaat heeft een brief van Trump openbaar gemaakt, waarin de oud-president schrijft dat de vertrouwelijkheid niet meer geldt voor Bannon, zodat die nu wel zijn visie op de gebeurtenissen mag geven. Trump is bezorgd over de in zijn ogen eenzijdige en vooringenomen manier van werken van de commissie. Bannon zou daar tegenwicht aan kunnen geven met zijn getuigenis.

'De hel zal losbarsten'

Een van de doelen van de onderzoekscommissie van het Congres is om te achterhalen in hoeverre toenmalig president Trump verantwoordelijk was voor de bestorming van het Capitool, waarbij vier mensen om het leven kwamen.

Op 6 januari 2021 bestormden aanhangers van Trump het Capitool, waar politici bezig waren om de verkiezingsoverwinning van de Democraat Joe Biden te bekrachtigen. Tot op de dag van vandaag geloven grote groepen Republikeinse kiezers dat de presidentsverkiezingen van 2020 niet eerlijk zijn verlopen, een standpunt dat ook door Trump wordt verkondigd.

Volgens de onderzoekers speelde Bannon op meerdere cruciale punten een rol bij de bestorming. Zo zei hij een dag van tevoren in een podcast dat de volgende dag "de hel zal losbarsten". Dat zou erop duiden dat hij voorkennis had over het verwachte geweld. De parlementaire commissie gaat dinsdag verder met hoorzittingen, waar degenen die zijn opgeroepen om te komen getuigen onder ede staan.