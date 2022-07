Wekdienst 10/07: Japan na moord op Abe naar de stembus • Finale Wimbledon

Goedemorgen! Japan kiest vandaag een nieuwe senaat, na de moord op oud-premier Abe. Verder is er sport met de mannenfinale van Wimbledon en de Tour de France.

Eerst het weer: vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Op een verdwaalde lichte bui na blijft het droog. De middagtemperatuur ligt tussen 19 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuiden van het land. Daarbij waait een frisse noordelijke wind.

Oekraïne is volgens een rapport van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties mede schuldig aan de doden die vielen bij een aanval op een verzorgingstehuis in de regio Loegansk. Bij de aanval van begin maart vielen daar waarschijnlijk tientallen burgerdoden.

Persbureau AP meldt dat de Oekraïense autoriteiten Russische troepen de schuld gaven van de aanval op het verzorgingstehuis in Stara Krasnyanka. Het zou daarbij gaan om een 'niet uitgelokte' aanval, maar de VN betwijfelt dat . Volgens het mensenrechtenbureau heeft het Oekraïense leger ook schuld aan de aanval omdat militairen enkele dagen ervoor hun intrek namen in het verzorgingstehuis, waardoor dat een doel werd.

In het Limburgse Meijel vond zaterdag de Finale Oud Limburgs Schuttersfeest plaats. Schuttersverenigingen willen vooral de jeugd betrekken bij het evenement.

"Verenigingen hebben jeugd nodig om te groeien, om in leven te blijven en die traditie in stand te houden", zegt lid van de schietcommissie Django Goffin. Volgens hem is het goed om de jeugd te stimuleren met een wedstrijd.