AFP

NOS Nieuws • vandaag, 18:49 Harry Styles treedt op in Amsterdam, fans nog 'wanhopig op zoek naar kaarten'

Harry Styles treedt vanavond op in een uitverkochte Ziggo Dome. De 28-jarige Brit is een van de populairste artiesten van dit moment. Zijn veelal jonge fans wachten in Amsterdam in sommige gevallen al sinds gisteravond op het moment dat de toegangsdeuren opengaan.

Dat de zanger in ons land populair is blijkt ook uit de vele mensen die nog op zoek zijn naar kaartjes. Op ticketruilwebsite Ticketswap zoeken of zochten bijna 30.000 mensen naar kaartjes en ook op Twitter en bij de Ziggo Dome wordt naar tickets gevraagd. Fans lijken echter weinig te voelen voor het afstaan van hun kaartjes. Op Ticketswap werden er tot 18.30 uur zo'n 3000 kaarten aangeboden en verkocht.

"Ik denk dat we de Arena wel hadden kunnen vullen met alle fans die naar dit concert gaan en willen gaan", verwijst Ziggo-directeur Danny Damman naar het stadion tegenover zijn concertzaal. In zijn zaal kunnen voor het concert van Styles ongeveer 15.000 mensen terecht, bij uitverkochte concerten in de Johan Cruijff Arena worden ongeveer 70.000 fans toegelaten.

"We hebben vandaag onze afdeling die vragen afhandelde moeten opschalen", zegt de directeur. "De meerderheid van de vragen was: 'komen er nog tickets vrij?' Maar het is echt stijf uitverkocht." In de Ziggo Dome was ruimte om ook morgen nog een concert van de zanger in te plannen. Damman: "We hadden in de Ziggo Dome dus wel vier uitverkochte concerten van hem kunnen hebben. Maar dat is onmogelijk in het volle tourschema dat Styles heeft."

'Als een bezetene op zoek'

Ook op Twitter zijn mensen nog op zoek naar kaarten. Zo schrijft een moeder: "Mijn puber is als een bezetene op zoek naar tix voor Harry Styles (vanavond Ziggo). Net als een miljoen anderen, vrees ik. Kansloos?" en ook buitenlandse fans die in Nederland zijn, hopen nog op een ticket. Zo schrijft er eentje uit Los Angeles, die vrijwel haar hele Twitter-account aan de zanger heeft gewijd, dat ze "wanhopig is en dat er alleen maar oplichters tickets lijken te verkopen". Zij is inmiddels bij de Ziggo Dome in de hoop een ticket te kunnen bemachtigen.

Het overgrote merendeel van de fans is vrouw, zegt directeur Damman, die op afstand de rij bekijkt die sinds het middaguur steeds langer wordt. "Het is een concert met vooral vaste zitplaatsen, dus eigenlijk hoeven ze hier helemaal niet zo vroeg te zijn. Maar ze willen hun beleving verlengen."

"Ze hebben hier meer dan twee jaar op moeten wachten, omdat het concert door corona werd uitgesteld. En in de rij maken ze ook nieuwe vriendinnen of sluiten ze zich als groep aan bij andere groepen." Hij spreekt van een "Koningsdag-achtige sfeer gecombineerd met Amsterdam Fashion Week". "Ik heb zelden mensen zo leuk gekleed naar de Ziggo Dome zien komen."

Dat is voor een deel te verklaren door de kledingstijl van de zanger zelf. Hij draagt vaak uitbundige en kleurrijke designerkleding.

Styles begon in jongensgroep

Styles werd wereldberoemd als zanger van de jongensgroep One Direction. De groepsleden ontmoetten elkaar bij de Britse versie van het talentenprogramma The X Factor en hadden vooral bij een jong publiek veel succes. Nadat de band in 2015 aankondigde een pauze in te lassen en groepslid Zayn Malik opstapte, gingen de leden als solo-artiesten door.

Hoewel alle leden in meer of mindere mate succes hadden en hebben, is Styles verreweg de populairste van hen. Zijn single As It Was brak in april in de Verenigde Staten het record voor meest gestreamde lied in één dag ooit (8,3 miljoen) en werd een van de meest gespeelde nummers op één dag wereldwijd. Op YouTube is de videoclip tot nu toe ruim 200 miljoen keer bekeken.

Nog altijd staat As It Was hoog in de internationale hitlijsten. In de Nederlandse top 40 staat het nummer bijna onafgebroken al twaalf weken op nummer 1. Alleen De Diepte van S10 stootte hem eind mei een week van de hoogste positie. Eerder had Styles al succes met onder meer Watermelon Sugar uit 2019. Hij won er een Grammy Award mee en het lied werd tot nu toe ruim 1,8 miljard keer beluisterd op Spotify.

Naast zijn carrière als artiest is de Brit ook acteur. Hij maakte zijn officiële debuut in het oorlogsdrama Dunkirk uit 2017. Dit jaar komen twee films uit waarin hij hoofdrollen vertolkt.