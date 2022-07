EOD haalt explosief weg na knal in Den Bosch

De EOD heeft vanochtend een explosief, vermoedelijk een granaat, weggehaald bij een zonnestudio in Den Bosch. Daarbij werden voor alle zekerheid de bewoners van acht appartementen in de buurt van de studio uit hun huizen gehaald.

De granaat werd aangetroffen na een onrustige nacht in de Bossche woonwijk. Midden in de nacht werd de pui van dezelfde zonnestudio verwoest door een explosie. "We werden 's nachts wakker van een knal", laten buurtbewoners weten bij Omroep Brabant. "We hadden eerst nog het idee dat er vuurwerk was afgegaan."