NOS Nieuws • vandaag, 09:52 Opruimen na overstromingen in Australië: 'We zijn er hier goed klaar mee' Meike Wijers correspondent Australië

Voor de vierde keer in twee jaar staan delen van de oostkust van Australië onder water. Juli is nu al de natste maand ooit in Sydney. Honderden mensen moesten gered worden, één man is verdronken, en 80.000 mensen zijn geëvacueerd. Voor veel bewoners is het de tweede of derde keer dat hun huis overstroomt. Nu het weer opklaart, beginnen duizenden mensen aan het herstel.

Kim Maguire (57) is al dagenlang bezig zonder pauze. Samen met haar man en dochter runt ze de pub The Australian Hotel in McGraths Hill, een dorp ruim een uur ten noordwesten van het centrum van Sydney. Het dorp was afgelopen week een paar dagen lang afgesloten van de buitenwereld, doordat twee wegen en een brug waren overstroomd. Ook de stroom was op veel plekken uitgevallen.

"Vrienden vroegen waarom ik de pub niet dichtdeed, maar dat kon ik niet maken tegenover de gemeenschap", vertelt Maguire. "Wij hadden nog wel stroom zodat de keuken open kon blijven. Veel mensen kwamen hier om iets te eten en elkaar te ondersteunen."

NOS / Meike Wijers Huisraad ligt nog op straat

De straten van het dorp liggen vol met verwoeste meubels en doorweekte vloerbedekking. Het opruimen is in volle gang, al gaat het dit keer met minder enthousiasme dan een paar maanden geleden. David, die niet met zijn achternaam in de media geciteerd wil worden, moest voor de tweede keer zijn huis verlaten. "In maart was mijn huis ook al overstroomd. Ik had net nieuwe vloerbedekking gelegd, en nu is weer alles naar de knoppen. We zijn er hier goed klaar mee. Maar ja, wat kun je doen? We hebben geen controle over het weer."

Australië blijft maar geteisterd worden door extreem weer. Het weerfenomeen La Niña zorgt al maanden voor bovengemiddelde regenval. Hoewel het Australische Bureau of Meteorology stelt dat La Niña nu voorbij is, is de regen nog niet geweken. De huidige stortbuien worden veroorzaakt door een lagedrukgebied voor de oostkust, aldus het bureau.

Het gesprek over klimaatverandering wordt nu meer gevoerd dan tijdens de laatste overstromingen in maart. Dat heeft alles te maken met de nieuwe regering van premier Anthony Albanese. Bij een bezoek van de premier aan het dorp afgelopen week zei hij dat zijn regering de rol van klimaatverandering serieus neemt. "We weten dat er wereldwijde actie nodig is tegen klimaatverandering. Als we dat niet doen, dan komen dit soort extreme weersomstandigheden vaker voor. En helaas zien we daar hier het gevolg van."

NOS / Meike Wijers

Tamara Evans (46) draagt doorweekte meubels en spullen uit haar huis. Ze woont samen met haar 12-jarige dochter Imogen in McGraths Hill. Op tien meter van haar huis staat het water in de straat, een paar dagen geleden stond het in haar woonkamer. Evans werd erdoor overvallen. "Om één uur 's nachts stonden de hulpdiensten voor de deur om ons te waarschuwen, maar ik dacht dat het zo'n vaart niet zou lopen. Een paar uur later kwam het water naar binnen", herinnert ze zich.

Vier dagen lang zat ze zonder stroom. "Gelukkig mocht ik douchen bij een buurvrouw en mijn telefoon opladen in de pub", zegt ze. Haar dochter kon ergens anders logeren, terwijl Evans de schade opnam. "Vooral haar speelgoed en kinderboeken zijn doorweekt en moet ik weggooien. Die stonden op de onderste plank in de boekenkast."

Evans komt net als andere getroffen bewoners in aanmerking voor een uitkering van de overheid. Iedere volwassene krijgt 1000 Australische dollar (ruim 670 euro). Toch moet ze zich in de schulden steken om de herstelwerkzaamheden te betalen, want ze is niet verzekerd. Een verzekering voor overstromingen kostte meer dan 25.000 dollar per jaar (ruim 16.800 euro). "Ik ben een alleenstaande moeder en heb het niet breed. Ik moest kiezen, of een verzekering of de scholing van mijn dochter betalen. Toen heb ik voor dat laatste gekozen."

Er wordt nu wel opgeruimd, maar het gevaar is nog niet geweken. De grond is zo verzadigd dat zelfs een klein beetje regen nieuwe overstromingen kan veroorzaken. Meteorologen waarschuwen dat La Niña in september weer terug kan komen, met weer kans op nieuwe overstromingen. "Ik kan nu alles herstellen, maar als het over een paar maanden weer zo ver is, weet ik niet of het zin heeft", zegt Evans gelaten.

Luchtbeeld van de overstromingen van eerder deze week:

1:09 Zware overstromingen rondom Sydney: mensen en dieren gered