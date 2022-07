'Bot van oudste Europeaan gevonden'

Spaanse archeologen denken het oudste fragment ooit van een Europese mensachtige te hebben gevonden. Het kleine stukje bot, delen van een bovenkaak en jukbeen, is mogelijk 1,4 miljoen jaar oud, al moet verder onderzoek dat nog bevestigen.

Het bot werd eind juni gevonden in de kalksteengrotten van Atapuerca in Noord-Spanje, waar archeologen al een eeuw onderzoek doen naar de vroegste bewoners van ons continent. In de loop der jaren werden er vele duizenden botfragmenten van tientallen oermensen gevonden. De opgraving staat daarom ook op de Werelderfgoedlijst van Unesco.