Tiende dode geborgen bij afgebroken gletsjer, nog één vermiste

Reddingswerkers hebben in Italië een tiende slachtoffer geborgen bij de afgebroken Marmolada-gletsjer. Daarmee wordt er nog één persoon vermist na de onverwachte aardverschuiving, een Italiaan.

Zondag brak een groot deel van de gletsjer af. Meerdere personen werden meegesleurd door de massa ijs en stenen die daardoor in het dal stortte.

Het reddingswerk werd bemoeilijkt doordat het gebied nog altijd instabiel is. Reddingswerkers zetten daarom drones in om naar slachtoffers te speuren, maar de berging van lichamen was moeilijk. Bovendien waren veel slachtoffers bedolven onder grote stukken puin.