Tim van der Roest

In samenwerking met NH Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 21:38 • Aangepast vandaag, 22:20 Dichte rookwolken boven Amsterdam door brand in havengebied

Donkere rookwolken als gevolg van een brand in het Westelijk Havengebied veroorzaken overlast in grote delen van Amsterdam. Vanwege de rookontwikkeling is voor de omgeving een NL-Alert verstuurd.

Bewoners krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

De brand woedt in een schroothoop bij een metaalverwerkingsbedrijf. Er zijn geen gewonden gevallen.

De melding van de brand kwam rond 19.40 uur binnen bij de brandweer. Het metaalverwerkingsbedrijf ligt aan de Kwadrantweg in Westhaven, achter het Westerpark. Op verschillende plekken in de stad is de brand goed te zien, schrijft NH Nieuws.

Blusboot

Vanwege de omvang van de brand is de brandweer met veel wagens uitgerukt naar het industrieterrein. Ook is een blusboot aanwezig. "We zijn met man en macht bezig om de brand te blussen", zegt een woordvoerder van de brandweer.

Meetploegen houden in de gaten of er door de brand verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen vrijkomen.

Beelden van de brand:

0:24 Donkere rookwolken boven Amsterdam door brandende schroothoop

Een tipgever meldt aan AT5 dat de rookwolk zelfs in Amstelveen te zien is, andere tipgevers melden de rookwolk ook te zien is vanuit IJmuiden, Almere en Lelystad.

Ook melden veel Amsterdammers dat de rook door de hele stad te ruiken is. Op sociale media maken ook veel mensen melding van de brand, die ze zien of ruiken.