Exotische rode neusbeer die rondliep in Breda gevangen

Een rode neusbeer die eerder deze week werd gezien in Breda, is gevangen. Het exotische dier komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika.

Gisteravond liep het dier rond bij het huis van een andere inwoonster van Breda. "Hij scharrelde gewoon een beetje door de tuin", zegt ze tegen Omroep Brabant. "Hij klom in en uit een hoge boom, ging de straat weer in en kwam weer terug", vertelt ze. "We hielden hem goed in de gaten."