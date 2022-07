ANP

NOS Nieuws • vandaag, 07:08 Wekdienst 8/7: Overvallers BN'ers horen straf • Enige halve finale mannen Wimbledon

Goedemorgen! Acht mannen uit Ridderkerk en Rotterdam horen of en welke straf ze krijgen voor het overvallen van BN'ers. En Novak Djokovic en Cameron Norrie strijden om een plek in de Wimbledon-finale.

Eerst het weer: Wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Soms ook even zon. Het wordt 18 tot 22 graden. In het weekend blijft het op veel plaatsen droog. Er is De temperatuur ligt tussen 19 en 23 graden. Na het weekend wordt het warmer en komt er meer zon.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Acht mannen die verdacht worden van een reeks overvallen op BN'ers, onder wie youtuber Nikkie de Jager en voetbalanalist René van der Gijp, horen welke straf ze krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft tot tien jaar cel geëist tegen de mannen. Bij de overval op Nikkie de Jager werd grof geweld gebruikt.

In de halve finales van Wimbledon neemt de Serviër Novak Djokovic het op tegen de Brit Cameron Norrie. Het is de enige halve finale bij de mannen; Nick Kyrgios is zonder te spelen doorgedrongen tot de finale omdat Rafael Nadal zich terugtrok met een buikspierblessure.

De Zwitserse rechter doet vandaag naar verwachting uitspraak in een corruptiezaak tegen voormalig voetbalbestuurders Sepp Blatter en Michel Platini. Platini ontving in 2011 1,8 miljoen euro van de FIFA. Volgens Blatter had Platini daar recht op vanwege werkzaamheden voor de wereldvoetbalbond, maar de Zwitserse justitie twijfelt daar aan. Ze riskeren een celstraf van vijf jaar.

In de Tour is het vandaag tijd voor de moderne La Planches des Belles Filles, de beruchte slotklim van de zevende etappe. De klim is zeven kilometer lang met een gemiddelde stijging van 8,7 procent. De laatste kilometer is het steilst en bovendien ongeplaveid. Volg de etappe vanaf 12.55 uur live op NOS.nl, in de NOS-app, via Radio Tour de France op NPO Radio 1 en op NPO 1.

Wat heb je gemist?

De Japanse oud-premier Abe (67) is in Nara bij een toespraak op straat neergeschoten. Onduidelijk is hoe hij eraan toe is. Volgens de eerste berichten is hij buiten bewustzijn naar het ziekenhuis afgevoerd. Later zei iemand van de politie dat hij nog wel reageerde toen hij werd vervoerd. De vermoedelijke schutter is aangehouden. Het zou gaan om een 42-jarige man. Over een motief is nog niets bekend.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

"You can't always get what you want", zingt Mick Jagger al sinds 1969, maar fans van The Rolling Stones kregen gisteren precies wat ze wilden: het concert dat op 13 juni niet kon doorgaan omdat Jagger corona had, ging gisteren alsnog door. "Bedankt Amsterdam! Dat was een geweldige avond - uiteindelijk is het ons toch gelukt", schreef de band na afloop.

Jagger bleek op de hoogte van de de boerenprotesten van de afgelopen tijd. "Zijn hier nog boeren vanavond" , vroeg hij het publiek in de Johan Cruijf Arena in Amsterdam. Hij zei te hopen van niet, want dan zou hij na afloop van zijn optreden moeilijk wegkomen.

Fijne vrijdag!