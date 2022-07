Nieuwe tegenslag voor boeren: van Brussel mogen ze vanaf volgend jaar minder mest uitrijden

Er dreigt een nieuwe tegenslag voor de veehouders: het ministerie van Landbouw maakt volgens Haagse bronnen waarschijnlijk maandag bekend dat het niet gelukt is om de uitzonderingen voor bemesting te behouden. Dat betekent dat boeren vanaf volgend jaar minder mest mogen uitrijden over hun land.

Nederland krijgt al jaren een uitzondering op de Europese regels voor het uitrijden van mest omdat we zo'n klein grondgebied hebben. Nederlandse boeren mogen meer op het land uitrijden dan boeren in andere Europese landen.

Maar volgens bronnen maakt de Europese Commissie daar nu een einde aan. Het ministerie van Landbouw probeert nog te redden wat er te redden valt door in te zetten op een stapsgewijze uitfasering. De hoop is dat Nederland pas later moet beginnen en rond 2026 of liefst nog iets later volledig aan de Europese eisen moet voldoen. Dan kan het samen oplopen met de stikstofaanpak. Bij die aanpak is het ook de bedoeling dat er minder vee komt, en dus ook minder mest.