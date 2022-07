UMC Utrecht

NOS Nieuws • vandaag, 17:00 Patiënt overleden die in november als eerste in Nederland kunsthart ontving

De eerste persoon in Nederland die een kunsthart heeft gekregen, is overleden. Dat meldt het UMC Utrecht, dat afgelopen november de operatie uitvoerde.

De oorzaak van overlijden wordt nog verder onderzocht, zegt het UMC Utrecht in een verklaring. "We zijn aangeslagen maar dankbaar voor de belangrijke bijdrage die hij heeft geleverd aan de ontwikkeling van het kunsthart", zegt het UMC Utrecht over de patiënt.

In de zoektocht naar meer donororganen werken wetenschappers aan verschillende nieuwe technieken. In de VS werd vorig jaar voor het eerst een transplantatie uitgevoerd met een genetisch gemodificeerd varkenshart. De experimenten met een kunsthart van het Franse biomedische bedrijf Carmat lopen al langer. Sinds 2013 zijn er wereldwijd zo'n dertig operaties met het kunsthart uitgevoerd.

216 dagen

De eerst vier patiënten hadden een gemiddelde overlevingsduur van 164 dagen. In enkele gevallen waren er technische problemen met het kunsthart, maar de conditie van de patiënten was ook al slecht. De uitgekozen patiënten bevonden zich in het eindstadium van onomkeerbaar hartfalen.

Bekijk hier een uitleg van de chirurg die het kunsthart plaatste:

2:19 Eerste kunsthart in Nederland ingebracht: 'Dit is voor een hartchirurg heel gek'

Bij latere patiënten ging de gemiddelde levensduur na implantatie van het kunsthart omhoog tot 216 dagen. De maximale overlevingsduur was tot nu toe twee jaar. Dat de Nederlandse patiënt na zo'n 240 dagen is overleden, is daarom ook niet compleet onverwacht.

Ook in Frankrijk, Tsjechië, Denemarken en Kazachstan hebben mensen in het kader van het onderzoek van Carmat een kunsthart ontvangen. Naar verwachting worden er in Nederland nog twee implantaties met het kunsthart uitgevoerd.

Minder zware medicatie nodig

Het hart is onder meer bedoeld voor mensen die vanwege hun slechte toestand niet langer kunnen wachten op een donorhart. Zeven van de ontvangers bleven door het kunsthart lang genoeg in leven voor een transplantatie met een regulier donorhart.

Een andere doelgroep zijn bijvoorbeeld mensen die kanker hebben gehad. Bij een regulier donorhart moet medicatie gebruikt worden die het immuunsysteem onderdrukt, zodat het lichaam het orgaan niet afstoot. Die zware medicatie is bij een kunsthart niet nodig. Daardoor is de kans op infecties kleiner.

Het kunsthart van Carmat Een totaal kunsthart dat het complete hart van een patiënt vervangt.

Het kunsthart is uitgerust met pompen, vier biologische kleppen, sensoren, elektronica en geïntegreerde software.

Het lijkt op een natuurlijk hart en bevat ook vergelijkbare eigenschappen. Het bestaat uit twee hartkamers en vier biologische kleppen.

Het is gemaakt van de kunststof polyurethaan en de binnenkant is volledig bekleed met biologisch materiaal uit het hartzakje van een rund.

Het is verbonden met een kabel van 8 mm doorsnede, die via de buikwand van de patiënt naar buiten gaat.

Die kabel is gekoppeld aan een extern kastje, dat de patiënt meedraagt en dat is aangesloten op een controller en een set van vier batterijen. Ook die draagt de patiënt altijd in een schoudertas bij zich.