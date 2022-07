ANP

NOS Nieuws • vandaag, 11:35 Beschoten boerenzoon: 'Onbegrijpelijk dat de politie schoot'

De 16-jarige boerenzoon die dinsdagavond door de politie werd beschoten bij het boerenprotest in Heerenveen, zegt dat hij op dat moment met zijn tractor op weg was om het protest te verlaten. Jouke Hospes uit het Friese Akkrum zegt in een verklaring aan medestanders dat hij besloot te vertrekken toen de politie dreigde de ME in te zetten om het gebied te ontruimen.

Nadat hij de beelden heeft bekeken zegt hij: "Echt onbegrijpelijk, ik kan er nog steeds niet bij waarom de politie heeft geschoten. Op de beelden is ook zeer goed te zien dat ik niks fout doe, maar helaas was ik wel bijna verleden tijd. Ik mag van geluk spreken dat ik het overleefd heb." Hij zegt dat hij erg is geschrokken.

De politie heeft nog geen toelichting gegeven op het incident, ondanks herhaaldelijk aandringen van de NOS. Een woordvoerder zegt niets te mogen zeggen omdat het Openbaar Ministerie het woord voert. Een OM-woordvoeder kan niks zeggen zolang het onderzoek nog loopt.

Een compilatie van beelden van het incident:

0:38 Politie schiet gericht op trekker bij Heerenveen

Jouke werd kort na het incident aangehouden op verdenking van poging tot doodslag en meegenomen naar het politiebureau. De politie meldde later op Twitter dat een tractorbestuurder probeerde in te rijden op agenten bij de politieblokkade. Drie personen werden opgepakt, maar zijn inmiddels weer vrij.

De jongen reageert na zijn vrijlating via boerenorganisatie Agractie op het incident. In het bericht geeft hij zijn versie van het verhaal. Na het vertrek bij het distributiecentrum op een industrieterrein in Heerenveen, reden de trekkers door Heerenveen naar het Thialfstadion, waar ze parkeerden. "Was een gezellige boel, even wat drinken en eten. Toen zeiden we, we moeten nog maar een rondje door Heerenveen, ons even laten horen en dan naar huis."

Hospes zat achteraan in de stoet toen de koploper de oprit op ging bij Oranjewoud. Hij nam ook de afslag, maar onder aan de oprit stonden politieauto's. Een groot deel van de trekkers reed eromheen. "Dus ik rustig over het stoepje, ik reed zeer rustig, ik ging kijken of er verkeer aankwam en of ik kon oversteken. Terwijl ik rijd zie ik naar de andere weg, waar ik er weer op moest. Nog steeds reed ik rustig, ineens PANG in mijn rechteroor, ik denk wat krijgen we nou, piep in het oor... "

Adrenaline

In paniek reed hij snel weg. Hij dacht dat zijn trekker was geraakt door een rubberkogel. Hospes reed weg, maar toen de trekkers stopten bij Oudehaske zag hij dat er een kogelgat in de cabine van zijn tractor zit. Even later werd hij aangehouden.

"Toen besefte ik het allemaal even niet meer. Dan gaat er zo'n adrenaline door je heen, dan weet je niet meer wat je allemaal overkomt. Het was schrik op schrik maar ik ben gelukkig vandaag vrijgelaten."

Ook twee mannen van 34 en 46 die werden opgepakt zijn gisteravond vrijgelaten. Geen van hen wordt nog verdacht van poging tot doodslag. Uit het onderzoek moet blijken of ze ergens anders voor zullen worden vervolgd.