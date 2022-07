Vader redt stukje van gesloopte geluidswal A9 voor overleden zoon

In samenwerking met

Een 73-jarige man uit Amstelveen krijgt binnenkort een stukje van de oude geluidsmuur langs de snelweg A9 thuisbezorgd. Op het stukje muur staat graffiti die zijn zoon Caspar als tiener heeft aangebracht. De jongen overleed later op 22-jarige leeftijd.

Gevaar voor eigen leven

Met de sloop van de geluidsmuur komt ook een eind aan de reeks beschilderingen die door tal van jongeren met spuitbussen zijn aangebracht, vaak met gevaar voor eigen leven. Dat wilde Caspars vader niet zomaar laten gebeuren. Hij wijst vooral op de handtekening Rogue (een 'tag' in het jargon), die zijn zoon als 12- of 13-jarige achterliet.

Pas nadat Caspar was overleden ging zijn vader zich interesseren voor de kunstzinnige graffiti. Niet door zelf met spuitbussen in de weer te gaan, hij kijkt online veel video's. Ook heeft hij de tag van zijn zoon langs de A9 al een paar keer van dichtbij bekeken. "Al mag je mag daar eigenlijk niet lopen."

Bus naar Schiphol

Ook onbedoeld wordt hij regelmatig geconfronteerd met de handtekening van zijn zoon. "Iedere keer als ik in snelbus 300 naar Schiphol zit, zie ik hem voorbijkomen."

Toen hij hoorde dat de geluidsmuur wordt verwijderd, besloot hij de gemeente en Rijkswaterstaat te mailen. Min of meer tot zijn verbazing bleek dat geen enkel probleem. Hij krijgt 'zijn' stuk geluidswal binnenkort thuisbezorgd. "De rest van de muur wordt gerecycled", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Wat de vader er nu mee gaat doen, weet hij nog niet. "Het gaat me meer om het bewaren, ik heb niet per se een plek. Daar heb ik nog niet over nagedacht."