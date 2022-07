ANP

NOS Nieuws • vandaag, 10:21 Oud-NPO-baas Rijxman meldde privévakantie met mediastaatssecretaris niet

Oud-NPO-voorzitter Shula Rijxman heeft in 2017 een privévakantie met toenmalig staatssecretaris Sander Dekker van Media niet gemeld bij de NPO. Dat bevestigt een woordvoerder van de NPO na berichtgeving door BNR. Volgens de huidige NPO-voorzitter, Frederieke Leeflang, was het verstandig geweest om met het oog op mogelijke schendingen van de gedragscode voor bestuurders intern te overleggen over deze vakantie.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er vragen zijn over de transparantie die Rijxman in haar tijd als omroepbestuurder heeft betracht over haar privécontacten. Juist vandaag debatteert de Tweede Kamer over een kwestie waarbij Rijxman naliet een privérelatie met de hoogste ambtenaar van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te melden.

De woordvoerder van NPO-voorzitter Leeflang wijst tegenover de NOS op de integriteitscode van de NPO. Die schrijft voor: "Door openheid en aanspreekbaarheid voorkomen zij dat hun persoonlijke belangen met die van de mediaorganisatie verstrengeld raken". Hierom was het volgens de woordvoerder verstandig geweest om de reis te bespreken met de zogeheten compliance officer, die toeziet op de naleving van deze gedragsregels.

Jeruzalem

Dekker - die destijds als staatssecretaris verantwoordelijk was voor de financiering van het omroepbestel dat Rijxman bestuurde - erkent tegenover BNR dat hij in 2017 met Rijxman en hun beide partners naar Israël is geweest. Daarbij hebben ze samen in Jeruzalem een bezoek gebracht aan Holocaustmonument Yad Vashem.

Het Commissariaat voor de Media overweegt een onderzoek in te stellen naar de kwestie. Een beslissing daarover wordt later deze week verwacht.

In zijn algemeenheid zegt de toezichthouder: "Juist beleidsbepalende personen binnen dit bestel hebben er zorg voor te dragen zuiver te handelen en iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. De schijn van belangenverstrengeling kan een negatief effect hebben op het vertrouwen in en het functioneren van het publieke mediabestel. Mochten er relaties zijn die de schijn van belangenverstrengeling in zich zouden kunnen dragen, dan dienden deze gemeld te worden."

Dekker: vakantie hoefde niet gemeld te worden

Het ministerie van OCW, waar Dekker dus in 2017 staatssecretaris was, bevestigt bij BNR dat de reis heeft plaatsgevonden en zegt dat het aan bewindspersonen zelf is om de vastgelegde gedragsregels te interpreteren. Volgens Dekker schrijven die richtlijnen niet voor dat dit soort vakanties gemeld moeten worden.

Via haar woordvoerder reageert Rijxman tegenover de nieuwszender dat ze geen mededelingen meer doet over privérelaties. "Ze is ondernemer geweest en bestuurder in Hilversum en na tien jaar lobby voor de publieke zaak heeft dat een heel breed netwerk opgeleverd, van presentator tot omroepbaas en van Kamerlid tot minister. En dat heeft bijgedragen aan de positieve ontwikkelingen van de publieke omroep."

Rijxman, sinds een maand wethouder voor D66 in Amsterdam, zegt dat ze zich aan de gedragscode heeft gehouden.