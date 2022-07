Handhaving Drimmelen

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 09:57 Cocaïne in de fietsenstalling op basisschool Made

Een kind van een basisschool in Made heeft gisteren bij het spelen twee zakjes cocaïne gevonden. De papieren wikkeltjes met elk 0,8 gram cocaïne lagen in de fietsenstalling bij de school. Het kind leverde ze in bij een leerkracht.

De politie in het Brabantse dorp tast in het duister over de herkomst van de harddrugs bij de basisschool, meldt Omroep Brabant. De politie heeft de wikkeltjes met de opdruk pony pak meegenomen voor verder onderzoek.

Handhavers waarschuwen op Instagram dat het verkeerd had kunnen aflopen met de cocaïne. "Op een schoolplein waar dagelijks veel nieuwsgierige kleine kinderen komen die een papiertje vinden met een leuke opdruk en wit poeder. Kinderen raken alles aan en steken hun vingers vaak in hun mond."

Van coke gesnoept

In Amsterdam kwam in 2013 een peuter van zestien maanden op de intensive care terecht nadat hij van de cocaïne van zijn moeder had gesnoept.

Het kind was alleen thuis. Hulpverleners troffen de peuter stuiptrekkend aan in de woning van de vrouw (22) waar ook een drugslaboratorium was met chemicaliën. Het kind overleefde het incident,