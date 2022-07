Opnieuw reeks opzeggingen in regering VK, maar Johnson blijft volharden

Na een reeks schandalen, waaronder 'partygate' , hebben inmiddels binnen 24 uur meer dan veertig regeringsleden gezegd op te stappen omdat ze het vertrouwen in de integriteit van Johnson verloren zijn. Dat is volgens de BBC een record.

Dat deed Theresa May toen haar duidelijk werd dat ze niet meer de steun had van haar regering. En ook Thatcher hield ook de eer aan zichzelf. Maar Boris Johnson doet dat niet. Het geeft aan dat je deze premier niet zomaar opzij kan zetten."

"Het Britse politieke bestel hangt aan elkaar van onuitgesproken regels. Ze gaan uit van het principe dat ze hier the good chap noemen. Dat politieke leiders integer zijn, dat ze altijd handelen in het belang van het land. En dat je opstapt als het belang van het land je vertelt dat het beter is om dat te doen.

Critici nemen Johnson de benoeming in februari kwalijk van een partijlid dat werd beschuldigd van seksueel wangedrag. Ondanks klachten kreeg deze Chris Pincher toch een vertrouwenspost. Hoewel Johnson eerder een stemming binnen zijn partij overleefde over 'partygate', waarbij in zijn ambtswoning feestjes werden georganiseerd ondanks de coronaregels, was deze benoeming voor velen de druppel.