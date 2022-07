ANP

NOS Nieuws • vandaag, 20:27 Arib leidt parlementaire enquetecommissie corona: 'alle geluiden die er zijn horen'

De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek gaat doen naar de coronacrisis is een onafhankelijke commissie waarin "ruimte is voor alle geluiden". Dat zegt Khadija Arib tegen de NOS. Het PvdA-Kamerlid en de voormalige Kamervoorzitter werd vandaag gekozen tot voorzitter van de voorbereidingscommissie. In de praktijk zal de enquêtecommissie dezelfde samenstelling krijgen.

In de commissie zitten naast Arib Pieter Omtzigt (fractie Omtzigt), Wybren van Haga (Groep Van Haga), Ulysse Ellian (VVD). Vicky Maeijer (PVV), Hilde Palland (CDA), Marijke van Beukering (D66), Pepijn van Houwelingen (Forum voor Democratie) en Nicki Pouw (Ja21).

Doel van de commissie is het gevoerde beleid onder de loep te nemen en "lessen te trekken" voor de toekomst. "Voor iedereen, voor burgers, overheid en de zorg", aldus Arib.

De samenstelling van de commissie wordt door sommigen als opmerkelijk gezien omdat Forum voor Democratie er ook in zit. De partij ziet corona als een griepje en keerde zich tegen het vaccinatiebeleid. Ook de Groep Van Haga en de PVV hebben meermaals flinke kritiek geuit op de beleidskeuzes tijdens de pandemie.

Volgens voorzitter Arib is het goed dat alle geluiden in de commissie gehoord worden. "Daar moet ruimte voor zijn. Ook voor discussie is ruimte. Uiteindelijk trekken we conclusies op basis van feiten."

Arib wil nog niet zeggen wie de commissie wil horen en ondervragen. "Dat gaan we eerst samen als onafhankelijke volksvertegenwoordigers met elkaar bespreken". Ook hier geldt volgens Arib dat "alle meningen moeten worden gehoord".

Arib benadrukt het belang van het onafhankelijk opereren, ook voor zichzelf, Ze is in deze rol "geen verlengstuk van de PvdA".

Zwaarste middel

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid doet ook een onderzoek naar het beleid tijdens de pandemie. Een eerste rapport is al verschenen. Maar de Kamer besloot eind vorig jaar ook een eigen onderzoek te doen in de vorm van een parlementaire enquête.

Een parlementaire enquête geldt als het zwaarste middel van de Tweede Kamer. Die kan dan zelfstandig onderzoek doen naar een bepaalde kwestie. Getuigen zijn verplicht te verschijnen en ze worden onder ede gehoord.

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er twaalf parlementaire enquêtes geweest. De laatste was van 2013 tot 2016 en ging over het debacle met de Fyra, de snelle treinverbinding tussen Nederland en België.

Vorige week begon de dertiende enquête: over de gaswinning in Groningen. Ook over de toeslagenaffaire staat nog een enquête gepland.

Met deze "drukte" wil de commissie rekening houden. Naar verwachting beginnen de verhoren in het onderzoek naar de coronapandemie in het voorjaar van volgend jaar.