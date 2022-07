900 gevangenen ontsnapt na aanval moslimextremisten op Nigeriaanse gevangenis

Bijna 900 gevangenen zijn ontsnapt uit een Nigeriaanse gevangenis in de hoofdstad Abuja, nadat rebellen de hoofdingang hadden opgeblazen. Volgens een woordvoerder van de Nigeriaanse gevangenisautoriteit zijn zo'n 440 gevangenen nog op de vlucht.

De rebellen gingen na de explosie de gevangenis in en lieten nagenoeg alle gedetineerden vrij. Zeker 64 van hen zijn leden van Boko Haram, zegt het Nigeriaanse ministerie van Defensie.

Bij de opsporingsactie worden helikopters ingezet terwijl agenten de buurt uitkammen. Meerdere gevangenen werden al uit bosjes gehaald. Een onbekend aantal is omgekomen bij de aanval.

Het is niet de eerste keer dat een gevangenis het doelwit is van rebellen. Nigeriaanse jihadisten en andere gewapende groeperingen hebben de afgelopen jaren verschillende aanvallen gepleegd op penitentiaire inrichtingen in het noordoosten van het land.