ANP

NOS Nieuws • vandaag, 17:02 Amazon neemt aandeel in dochterbedrijf Just Eat-Takeaway, aandeel schiet omhoog

Het aandeel van Just Eat-Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, is op de Amsterdamse beurs omhoog geschoten na het nieuws dat Amazon een belang neemt in de Amerikaanse dochteronderneming Grubhub. Beleggers zijn al maanden ontevreden over de gang van zaken bij het van oorsprong Nederlandse bezorgconcern.

Dat Amazon nu instapt, wordt dus gezien als een goed teken. Het aandeel stond vanmiddag 20 procent in de plus.

Belang van 2 procent

De Amerikaanse techreus krijgt om te beginnen een bescheiden belang van 2 procent in Grubhub. Dat kan nog wel oplopen naar 15 procent, afhankelijk van hoeveel nieuwe klanten Grubhub krijgt via de samenwerking. Die extra klanten zouden moeten komen doordat de leden van Amazons loyaliteitsprogramma Prime onder meer een jaar lang gratis onbeperkt bezorging krijgen via Grubhub.

Just Eat-Takeaway verkeert al maanden in zwaar weer. De waarde van het aandeel is een jaar tijd met bijna 80 procent gedaald. In april moest het bedrijf voor het eerst in twintig jaar een krimp melden. Het bedrijf kocht twee jaar geleden het Amerikaanse Grubhub voor 6,5 miljard euro. Dat had moeten zorgen voor extra groei. Maar die bleef uit. Daarnaast is de concurrentie binnen de thuisbezorgmarkt groot.

Winstgevendheid onder druk

Daarbovenop komt dat het management geen goed idee heeft hoe ze verder moeten met Grubhub en de algehele strategie, zegt beursanalist Jim Tehupuring van 1Vermogensbeheer. "Onderdelen van het bedrijf zijn onder druk komen te staan, evenals de algehele winstgevendheid. Dus het zit op alle fronten tegen. Daar komt bij dat het management geen actie onderneemt."

Tehupuring leest in de beursstijging nieuwe hoop bij beleggers. "Alles rond het bedrijf is momenteel negatief. Het bericht van vandaag is een eerste signaal dat er wellicht toch interesse is voor een overname. Misschien wel van Amazon of een andere partij. Dan kan het gaan om alleen Grubhub, iFoods of zelfs het hele concern." Just Eat-Takeaway benadrukt dat er ook nog altijd wordt gekeken naar een (al dan niet gedeeltelijke) verkoop van Grubhub.

De beursanalist wijst er wel op dat een stijging van 20 procent ten opzichte van een daling van 80 procent een druppel is op een gloeiende plaat.