Uitvoerders van aanslagen op fruitbedrijf Hedel horen celstraffen eisen 

Een week na de eis tegen de hoofdverdachte van de aanslagen op medewerkers van fruitbedrijf De Groot in Hedel, heeft het OM vandaag ook celstraffen geëist tegen twee andere verdachten. Zij zouden aanslagen hebben uitgevoerd in Tiel, Velddriel en Waardenburg. Bij de aanslagen werd gebruik gemaakt van brandbommen en werd op de woningen geschoten.

In de zomer van 2019 vonden werknemers van De Groot een grote partij cocaïne tussen bananen. Het fruitbedrijf schakelde de politie in en de drugs werden vernietigd. Een week later begonnen de bedreigingen aan het adres van de directie. Daarna kregen medewerkers te maken met gewelddadigheden en aanslagen op privéadressen.