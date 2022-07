Extinction Rebellion blokkeert snelweg in Den Haag

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren een gedeelte van de A12 in Den Haag. Het gaat om het deel van de Utrechtsebaan, tussen het tijdelijke Tweede Kamergebouw en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het protest was wel aangekondigd in de media, maar is volgens persbureau ANP niet aangemeld bij de gemeente. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat blokkades niet zijn toegestaan. "Blokkeren van wegen kan levensgevaarlijk zijn, niet alleen voor mensen die de weg blokkeren, maar ook voor andere verkeersdeelnemers."