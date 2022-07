AFP

NOS Nieuws • vandaag, 19:54 • Aangepast vandaag, 20:30 Britse ministers stappen op: regering Johnson in crisis

Twee Britse ministers zijn opgestapt uit onvrede met premier Johnson. Minister van Volksgezondheid Sajid Javid en minister van Financiën Rishi Sunak maakten vlak na elkaar bekend geen vertrouwen meer te hebben in de premier na een reeks schandalen. Daarmee is de crisis in de regering van Johnson compleet.

"Het publiek verwacht terecht dat de overheid correct, competent en serieus wordt bestuurd. Ik geloof dat deze normen het waard zijn om voor te vechten en daarom neem ik ontslag", zei Sunak op Twitter.

In zijn ontslagbrief wijst Sunak op "immense uitdagingen" waarmee Groot-Brittannië wordt geconfronteerd, eraan toevoegend dat de mensen "klaar zijn om de waarheid te horen".

Javid zegt dat hij er niet meer op vertrouwt dat Johnson het land kan leiden na alles wat er is gebeurd. Hij doelt daarmee vooral op het meest recente schandaal waarbij de premier betrokken is geraakt.

Seksueel wangedrag

Voormalig 'deputy chief whip' Chris Pincher, die in het Britse parlement ervoor moest zorgen dat zijn partijleden op het juiste voorstel stemden, is beschuldigd van seksueel wangedrag. Hij zou in het verleden twee mannen hebben betast in een privéclub. In februari werd hij door Johnson benoemd in de regering. Afgelopen donderdag stapte hij op.

Johnson is gevraagd of hij van het wangedrag wist toen hij Pincher aanstelde. De uitleg van de regering veranderde meerdere keren, maar gisteren kwam naar buiten dat Johnson van het wangedrag op de hoogte was. Een woordvoerder voegde eraan toe dat de beschuldigingen niet tot een formele klacht hebben geleid.

Vandaag bood Johnson zijn excuses aan vanwege de benoeming van Pincher. "Achteraf gezien was het verkeerd", zei hij in een verklaring.

Javid zegt dat veel beleidsbepalers en ook de inwoners hun vertrouwen in de premier hebben verloren door alles wat er gebeurd is. "Het spijt me te moeten zeggen dat het voor mij duidelijk is dat deze situatie niet zal veranderen onder jouw leiding - en daarom heb je ook mijn vertrouwen verloren", schrijft hij in een brief aan Johnson.