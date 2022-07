55.000 mensen geëvacueerd in Sydney om zware overstromingen

Correspondent Meike Wijers:

"Mensen in de omgeving vragen zich echt af of ze er nog wel willen blijven wonen. De rek is er bij veel mensen uit. En veel van hen zijn niet verzekerd, dus de toekomst is voor hen ontzettend onzeker.

Bij de vorige overstromingen in maart werd gezegd dat zoiets maar een keer in de 100 jaar voorkomt, maar het is nu de derde keer dat deze gebieden overstromen in anderhalf jaar tijd. Het geloof dat het hierbij blijft, begint echt af te brokkelen.

Er is wel veel waardering voor de snelheid waarmee de regering de situatie aanpakt in vergelijking met de vorige keer in maart. Er is nu sneller een noodsituatie uitgeroepen en sneller het leger ingezet. Tegelijkertijd is er ook kritiek op de nieuwe premier van Australië. Anthony Albanese was namelijk de afgelopen tijd niet in zijn land. Hij is veel op reis.

Dat deed mensen denken aan de vorige premier die tijdens de enorme bosbranden en de overstromingen in maart pas laat aanwezig was. Dat ligt politiek gezien heel gevoelig. Maar nu is de premier terug en gaat hij morgen het getroffen gebied bezoeken."