Wekdienst 5/7: NAVO-leden tekenen voor Zweden, Finland • Vonnis in groot liquidatieproces

Goedemorgen! De NAVO-lidstaten tekenen officieel voor de toetreding van Zweden en Finland tot de alliantie. En vandaag is de uitspraak in een omvangrijk proces tegen leden van motorclub Caloh Wagoh.

Wat kun je vandaag verwachten?

Wat heb je gemist?

Bij de boerenprotesten van gisteren heeft de politie ongeveer 200 boetes uitgeschreven, vooral aan mensen die op snelwegen reden met trekkers. Dat heeft politiechef Woelders gezegd in Op1. De protesten tegen het stikstofbeleid waren vooral bij distributiecentra van supermarkten. In Heerenveen, Sneek en Zwolle greep de ME in om een einde te maken aan blokkades bij distributiecentra. Meerdere mensen zijn aangehouden, onder meer voor openlijke geweldpleging.