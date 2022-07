Verdachte aanslag Chicago opgepakt na urenlange klopjacht

De politie in Chicago heeft een verdachte opgepakt voor de aanslag op een parade ter gelegenheid van Onafhankelijkheidsdag. Het gaat om een man van 22. Hij werd aangehouden na een urenlange klopjacht.

Een schutter opende gisteren in een voorstad van Chicago het vuur op de parade vanaf een dak. Zeker zes mensen kwamen om het leven en meer dan dertig mensen raakten gewond. Een getuige zegt tegen persbureau Reuters dat hij zeker 200 schoten had gehoord.

Op beelden die op sociale media werden gepost is te zien en te horen dat er paniek uitbreekt:

Schoten gelost bij parade Onafhankelijkheidsdag in Chicago

De politie opende direct een klopjacht en gaf de naam van de verdachte vrij. Mensen in de omgeving werd gevraagd om binnen te blijven omdat de verdachte "gewapend en gevaarlijk" was.

Na enkele uren zagen agenten de 22-jarige man enkele kilometers verderop rijden in zijn auto en zetten hem aan de kant. Hij probeerde rennend te vluchten, maar hij kwam volgens Amerikaanse media niet ver.

De verdachte is vastgezet. Over een motief van de schutter is nog niets bekend.