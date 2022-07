Provincies vrezen vertraging in stikstofaanpak: waar blijft het geld?

Waarom is stikstof hier zo'n groot probleem?



Alle Europese landen moeten aan dezelfde natuurwetten en regels voor stikstof voldoen. In Nederland is dat lastiger, omdat er op een vrij klein oppervlak veel gebeurt. Wil je in Nederland een weg verlengen of een bedrijf uitbreiden, dan zit je al gauw bij een beschermd natuurgebied. In 2019 bepaalde de Raad van State dat het tot dan toe gevoerde beleid niet voldeed en natuur beter beschermd moet worden. Sindsdien zijn provincies en Rijk op zoek naar "stikstofruimte".

Het kabinet wil in 2030 de stikstofuitstoot met 50 procent verminderen. In 131 gebieden moet de uitstoot met 70 procent omlaag en een deel van de veehouders moet stoppen. "We hebben geen keus", zegt minister Van der Wal. Provincies (die de plannen moeten uitwerken) bestrijden dat niet; ze willen samen de schouders eronder zetten.