AFP

NOS Nieuws • vandaag, 01:46 Dodental Kopenhagen op drie, opgepakte verdachte is bekende van politie

Het schietincident in een winkelcentrum in Kopenhagen heeft het leven gekost aan zeker drie mensen. Verder zijn meerdere mensen gewond geraakt, van wie er drie in kritieke toestand zijn. De chef van de politie in de Deense hoofdstad heeft dat bekendgemaakt.

Een schutter opende gisteren aan het eind van de middag het vuur in het Field's-winkelcentrum, een van de grootste van Scandinavië. Elf minuten later werd in de buurt een verdachte opgepakt, een 22-jarige man van Deense afkomst. Hij had een vuurwapen en munitie bij zich.

Volgens de politiechef is de verdachte een bekende van de politie, maar hij lichtte dat niet toe. De autoriteiten gaan vooralsnog uit van een eenmansdaad.

Dit zijn beelden van wat er binnen gebeurde:

1:04 Beelden uit winkelcentrum Kopenhagen

Het motief van de schutter wordt onderzocht. Een terroristische daad wordt niet uitgesloten, al wilde de politiechef daar niet op vooruitlopen. De komende dag wordt de verdachte ondervraagd in aanwezigheid van een rechter.

Premier Frederiksen heeft met afschuw gereageerd op het incident in haar land, waar vuurwapengeweld relatief zeldzaam is. Ze spreekt van "een wrede aanval" en roept de Denen op om elkaar te steunen "in deze moeilijke tijd".