NOS Nieuws • vandaag, 19:20 • Aangepast vandaag, 19:44 Slachtoffers bij schietpartij in winkelcentrum Kopenhagen

Bij een schietincident in een winkelcentrum in Kopenhagen zijn meerdere mensen door kogels geraakt, meldt de politie. Het is nog onduidelijk hoe zij eraan toe zijn.

Het incident was in Field's, het grootste winkelcentrum van Denemarken. De politie is in groten getale aanwezig en roept mensen op niet naar het winkelcentrum toe te komen. Iedereen in het winkelcentrum is gevraagd zich schuil te houden.

Een persoon is aangehouden. Het is nog onduidelijk of dit de schutter is.

Een getuige zegt tegen het Deense dagblad Jyllands-Posten dat er schoten te horen waren en dat mensen massaal wegvluchtten. Ook op beelden is te zien hoe mensen het winkelcentrum in paniek verlaten.

Mensen die zijn gevlucht zoeken contact met familieleden en vrienden

Na de schoten zou paniek zijn ontstaan

Ambulancepersoneel en politie zijn massaal ter plaatse

