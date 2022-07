AFP

NOS Nieuws • vandaag, 18:42 Internationaal gevierde Britse theaterregisseur Peter Brook (97) overleden

De internationaal gevierde Britse theaterregisseur Peter Brook is op 97-jarige leeftijd overleden. Brook regisseerde toneelstukken en opera's in onder meer Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten en won meerdere Tony Awards, de belangrijkste theaterprijzen in de VS.

Brook, zoon van twee Lets-Joodse ouders, werd in 1925 in Londen geboren. Na zijn studie aan de universiteit van Oxford werkte hij aanvankelijk bij een reclamebureau, maar al snel kwam hij bij zijn grote liefde, het theater, terecht.

Brook regisseerde toneelstukken met grote acteurs als Laurence Olivier en Vivien Leigh. Hij werkte onder meer voor het Royal Opera House in Londen en de Royal Shakespeare Company.

'Opschudden van conventies'

Zijn stukken werden vaak opgevoerd op niet-traditionele locaties als gymzalen en verlaten fabrieken. Hij schepte genoegen in "het opschudden van afschuwelijke, afstompende, oude conventies", zoals hij het verwoordde.

In 1970 verhuisde Brook van New York naar Parijs waar hij het experimentele theatergezelschap International Centre of Theatre Research opzette. Met dit gezelschap kwam hij terecht in het monumentale Théâtre des Bouffes du Nord, waar hij tot en met 2011 bleef werken. Hij maakte er onder meer een versie van Mozarts Die Zauberflöte waarin hij meerder personages schrapte en de verhaallijn aanpaste, iets wat hij ook al eerder met andere stukken had gedaan.

Boeken en films

Ondanks dat zijn ogen achteruitgingen bleef hij ook daarna nog doorgaan met regisseren. Zijn laatste stuk Why? dat hij zelf schreef, werd in Parijs en New York opgevoerd. Hij schreef meerdere boeken over regisseren. Zijn uitgever Nick Hern Books, die het nieuws over zijn dood bekendmaakte, noemt Brook een man "die een enorme artistieke erfenis nalaat".

Naast zijn werk als theaterregisseur, werkte hij ook als filmregisseur. Zo regisseerde hij In 1963 Lord of the Flies. Daarvoor werd hij genomineerd voor een Gouden Palm op het filmfestival van Cannes.