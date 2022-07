Russian Defense Ministry Press Service via AP

NOS Nieuws • vandaag, 17:06 'Als Lysytsjansk is gevallen, komt verovering van de Donbas weer dichterbij'

De Russen zeggen de strategisch gelegen stad Lysytsjansk en daarmee de hele provincie Loegansk in handen te hebben. "De bezetters krijgen voet aan de grond", zei gouverneur Serhi Hajdaj vanochtend op Telegram. De Russische defensieminister heeft president Poetin verteld dat het Russische leger met de inname van die laatste stad heel Loegansk hebben 'bevrijd'.

Een adviseur van de Oekraïense minister van Defensie zegt tegen persbureau Reuters dat hij niet kan bevestigen dat Oekraïense militairen uit Lysytsjansk weg zijn en dat de stad nu in Russische handen is.

Op het Telegram-kanaal van de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov, die Rusland steunt met militairen, zijn deze beelden geplaatst; die zouden na de inname van de stad zijn gemaakt:

De inname van Lysytsjansk zou een opsteker voor de Russen zijn, al gaat het om een stad die ongeveer de maat heeft van de stad Assen. "Lysytsjansk is net als Severodonetsk vooral van symbolische waarde", zegt oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif. "Je merkt heel goed dat Oekraïners zich niet dood willen vechten voor deze twee steden."

De Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) gaat ervan uit dat de Oekraïense troepen zich waarschijnlijk "opzettelijk hebben teruggetrokken" uit Lysytsjansk, waarna de Russen de stad konden innemen.

Tijd gewonnen

De Kruif zegt dat vooral de steden Slovjansk en Kramatorsk in de provincie Donetsk van belang zijn, en dat de Oekraïners met de gevechten in Lysytsjansk tijd hebben gewonnen. "Een vertragend gevecht dus voor de Russen die gaan komen." Die twee andere steden vormen namelijk een kruispunt van wegen en spoorwegen tussen Charkov en Donetsk en ze zijn ook groter. "Door het terrein met veel rivieren en waterwegen zijn deze steden goed te verdedigen. Maar het is de vraag of de Oekraïners in staat zijn de artillerie en raketten op grote afstand uit te schakelen."

Vandaag leek dat al niet het geval. Bij Russische raketaanvallen op Slovjansk zijn zes gevallen, zegt de burgemeester van deze stad. Op vijftien plaatsen zou brand zijn uitgebroken. Meer details zijn niet bekend. Volgens de burgemeester waren het de zwaarste luchtaanvallen van de laatste tijd.

Correspondent Iris de Graaf: Nadat Severodonetsk vorige week was ingenomen door het Russische leger werd Lysytsjansk het nieuwe doelwit. Al dagen wordt de stad fel bestookt door Russische artillerie en ook in de straten zou zwaar worden gevochten, al zijn er vrijwel geen onafhankelijke waarnemers om dat te bevestigen. Lysytsjansk is een strategische stad voor Rusland, want als ook die stad valt, dan hebben de Russen vrijwel de gehele provincie Loegansk in handen. En daarmee komt de verovering van de volledige Donbas, die bestaat uit de provincies Loegansk en Donetsk, weer een stap dichterbij. Dat dat gepaard gaat met grote verliezen en verwoesting lijkt Poetin niet te deren: hij herhaalde deze week nog maar eens dat de doelen van de zogenaamde 'militaire operatie' ongewijzigd zijn en dat Rusland doorgaat met het 'bevrijden' van de hele Donbas, zoals dat in Rusland gezien wordt. Kiev hoopt ondertussen dat de levering van westerse wapens op termijn het tij nog kan keren.

De provincies Loegansk en Donetsk vormen samen de Donbas. Pro-Russische separatisten die een deel van beide regio's in 2014 op het Oekraïense leger hadden veroverd, riepen daarna de onafhankelijke 'volksrepublieken' Donetsk en Loegansk uit. Pal voor de Russische inval in Oekraïne erkende president Poetin die onafhankelijke status.

Gevechten elders

Naast de gevechten in de Donbas wordt er momenteel nog gevochten rond Charkov in het noordoosten en rond Cherson in het zuiden.

"Rond Charkov gebeurt weinig op de grond, daar is sprake van een militaire stilstand", zegt De Kruif. "En rond Cherson rukken Oekraïense troepen heel langzaam op, daar nemen hun sabotage-activiteiten toe." Zaterdagavond zei president Zelensky dat de Russen nu 2600 plaatsen hebben bezet, en dat het Oekraïense leger er ruim 1000 heeft bevrijd.

Eerder maakten we deze video over de Donbas-regio en het belang ervan:

