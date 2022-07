ANP

NOS Nieuws • vandaag, 11:19 • Aangepast vandaag, 11:56 Remkes wordt 'stikstofbemiddelaar' tussen boeren en kabinet

Johan Remkes wordt bemiddelaar in de gesprekken tussen boeren en het kabinet over de stikstofplannen. De 71-jarige VVD'er begint 13 juli met de voorbereidingen en de dialoog start in de tweede helft van augustus, meldt het ministerie van Landbouw.

"De benoeming van een onafhankelijk gespreksleider is belangrijk om beter begrip te krijgen voor elkaars zorgen en emoties", twittert het ministerie. Vrijdag maakte het kabinet bekend dat er een bemiddelaar zou komen om het gesprek met de boeren op gang te krijgen. Vooral in de omgeving van natuurgebieden zullen veel boerenbedrijven volgens de kabinetsplannen moeten sluiten.

VVD'er Remkes heeft als bestuurder een lange staat van dienst. Zo was hij onder meer vicepremier, minister, staatssecretaris, commissaris van de koning, waarnemend burgemeester en informateur. Daarnaast gaf hij leiding aan het Adviescollege Stikstofproblematiek. In die rol uitte hij in 2020 flinke kritiek op de toenmalige kabinetsplannen.

Haken en ogen

Experts wijzen erop dat bemiddeling in de stikstofproblematiek voordelen kan hebben, maar dat het kabinet er niet te licht over moet denken. Een van de kritische vragen die leven, is waar er precies over bemiddeld wordt, aangezien premier Rutte zei "dat we er met elkaar eerlijk over zijn dat de snelheid en doelstellingen niet ter discussie staan".