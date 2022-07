Man beschoten tussen winkelend publiek in Leerdam

Bij een schietpartij tussen het winkelend publiek in Leerdam is een man gewond geraakt. Twee verdachten zijn er op een scooter vandoor gegaan. Van hen ontbreekt elk spoor.

"Het is echt ongelooflijk. Zaterdagmiddag, in het centrum van Leerdam en dan gaan schieten", zegt burgemeester Fröhlich op Twitter .

De schietpartij was iets na het middaguur in het centrum van het vestingstadje, meldt RTV Utrecht. Veel is nog onduidelijk. Zo is het motief van de schutters onbekend en heeft de politie nog niets gezegd over de aard van de verwondingen van het slachtoffer.