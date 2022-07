Provicom

In samenwerking met Omroep Zeeland NOS Nieuws • vandaag, 12:34 Jongen (17) zwaargewond bij steekpartij Oost-Souburg, politie pakt vier tieners op

Bij een steekpartij in Oost-Souburg is vannacht een jongen van 17 zwaargewond geraakt. De politie heeft vier verdachten opgepakt, onder wie een meisje van veertien.

De steekpartij was rond 00.30 uur vannacht bij het parkeerterrein van de Jumbo-supermarkt, meldt Omroep Zeeland. De politie gaat ervan uit dat dat daar een groep minderjarigen aanwezig was, maar wat er exact is gebeurd, is nog onduidelijk.

Nadat het slachtoffer naar het ziekenhuis was gebracht, nam de politie in eerste instantie twee meisjes mee naar het bureau als getuigen. In de loop van de nacht bleek dat zij mogelijk zelf betrokken waren bij de steekpartij. De twee, een 14-jarig meisje uit Middelburg en een 16-jarig meisje uit Vlissingen, zijn opgepakt en worden vandaag gehoord.

Even later zijn ook twee jongens (van 15 en 16 jaar) opgepakt in twee woningen in Vlissingen. Ook zij worden vandaag gehoord.

Hondenbezitter

De politie is nog op zoek naar een man die op het moment van de steekpartij zijn hond uitliet vlak bij het parkeerterrein. Verder roept de politie iedereen in de omgeving op om camerabeelden, bijvoorbeeld van bewakingscamera's, met de politie te delen.