AFP

NOS Nieuws • vandaag, 10:06 Verbrandingsmotor verdwijnt, maar Duitsland geeft zich nog niet gewonnen Charlotte Waaijers correspondent Duitsland

Sla de carrousel over Charlotte Waaijers correspondent Duitsland



Mogen er na 2035 nu wel of geen nieuwe auto's met benzine- en dieselmotoren worden verkocht in de Europese Unie? De milieuministers van de EU besloten eerder deze week dat er een verbod komt, maar Duitsland maakt zich nog hard voor een uitzondering. Tot ergernis van milieuorganisaties.

Kort voordat het besluit genomen werd, was het nog onduidelijk welke opdracht de Duitse minister Steffi Lemke van Milieu van haar regering had meegekregen voor het overleg met haar Europese collega's. Ze had zelf weliswaar in de ochtend al op tv gezegd dat ze zich voor een verbod ging inzetten, maar werd kort erna via Twitter teruggefloten door minister Christian Lindner van Financiën.

De liberale regeringspartij FDP van Lindner wil een uitzondering voor verbrandingsmotoren met 'CO2-vrije brandstoffen'. Hij doelt op zogeheten e-fuels, synthetische brandstoffen die met veel stroom uit vooral water en CO2 gemaakt worden en geschikt kunnen zijn voor benzine- en dieselmotoren. Bij de verbranding van deze stoffen ontstaat nog wel CO2, maar omdat die eerst wordt gevangen voor het maken van de stof is het eindresultaat in dat opzicht neutraal.

Het werd een compromis: de regering stemt in met het EU-verbod maar pleit daarbij voor een uitzondering. Die komt er min of meer: de Europese Commissie belooft dat ze met een voorstel zal komen voor een uitzondering voor voertuigen op de alternatieve brandstoffen. Maar een belofte tot een voorstel is nog geen zekerheid.

Toch viert de FDP het als een overwinning. "Het verbod op verbrandingsmotoren is van tafel", jubelde FDP-verkeersminister Volker Wissing. Hij vindt het belangrijk dat de overheid niet volledig inzet op elektrische auto's en andere technieken uitsluit.

Autofabrikanten zijn verdeeld

De partij krijgt enigszins bijval uit de industrie. Zo zei de baas van de Duitse autofabrikant BMW tegen persbureau DPA dat het een vergissing zou zijn "in deze tijd al onze eieren in één mandje te leggen".

De Duitse vereniging voor de auto-industrie VDA denkt dat alleen elektrische auto's bovendien praktisch niet haalbaar zijn. Daarvoor zou het stroomnet nog niet toegerust zijn.

Toch klinken er ook andere geluiden uit de industrie. Herbert Diess, de baas van de Volkswagen Groep waaronder bijvoorbeeld ook Seat, Audi en Skoda vallen, lijkt niet op te zien tegen een verbod op nieuwe verbrandingsmotoren in Europa. "Het kan komen, wij zijn het best voorbereid", zei hij volgens weekblad Der Spiegel op een personeelsbijeenkomst. Het bedrijf werkt hard aan de ontwikkeling van elektrische auto's, en draait verder zo´n 40 procent van zijn omzet in China.

De voorzitter van de ondernemingsraad van VW denkt dat verbrandingsmotoren ook met e-fuels niet meer te redden zijn. "Deze trein heeft het station allang verlaten. Politiek, maatschappelijk, en in onze bedrijfsstrategie."

En ook Mercedes-Benz lijkt aan boord. Op de dag dat de EU-ministers hun besluit namen, publiceerde het bedrijf een bericht waarin het stelt dat het zich aan het voorbereiden is om volledig elektrisch te zijn tegen 2030. Wel gevolgd door de toevoeging "waar de markt dat toelaat".

'Misleidende brandstoffen'

Volgens milieuorganisaties zijn de CO2-vrije brandstoffen een schijnoplossing. Transport & Environment stelt dat er meer stroom nodig is om ze te produceren, dan elektrische auto's zouden verbruiken. Ook zouden er bij de verbranding evenveel stikstofoxide, en meer koolstofmonoxide en ammoniak vrijkomen dan bij de verbranding van E10-benzine.

"De utopie van e-brandstoffen vertraagt de komende herstructurering van de auto-industrie, misleidt de consument en zet een rem op de klimaatbescherming", aldus Martin Kaiser, directeur van Greenpeace Duitsland. Hij noemt het ergerlijk dat de EU zich nu nog hiermee moet bezighouden.

Of de verbrandingsmotor ook na 2035 nog gered is door de alternatieve brandstoffen staat nog lang niet vast. Het Europees Parlement moet nog stemmen over het plan en de mogelijke uitzondering; er kunnen nog aanpassingen komen. Vervolgens zou er nog daadwerkelijk een voorstel voor alternatieve brandstoffen moeten komen, en dan moet ook dat voorstel worden aangenomen.