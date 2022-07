Drie agenten en politiehond doodgeschoten bij urenlange belegering VS

Pike Co., Kentucky Detention Center

In de Amerikaanse staat Kentucky zijn drie politieagenten omgekomen bij een schietpartij. Ook een politiehond werd doodgeschoten. Daarnaast raakten vijf collega's gewond bij een urenlange confrontatie met een schutter.

De agenten gingen in de plaats Allen langs bij de verdachte na een melding van huiselijk geweld. De man opende daarbij het vuur op de agenten. Wat er precies is voorgevallen is nog onduidelijk.