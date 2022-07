Verwaarloosde dieren uit Limburgse woning gehaald

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft samen met de politie verwaarloosde dieren uit een woning in de Limburgse gemeente Bergen gehaald. Dat gebeurde dinsdag al. Voor de derde keer in twee jaar tijd greep de LID op het adres in.

Volgens de inspectie ging het om vijf verwaarloosde honden, meerdere cavia's, muizen, kippen, vogels, meer dan honderd vissen en een aantal amfibieën. "De honden zaten onder de vlooien, de vissen en amfibieën verbleven in zwaar vervuild water en de cavia's, muizen en vogels werden in smerige kooien gehouden", zegt de inspectiedienst.

Op voorwaarde terug

'Gemeente nu aan zet'

Volgens de LID is de gemeente Bergen nu aan zet, omdat de inspectiedienst en de politie geen andere maatregelen kunnen treffen om de situatie op het adres te verbeteren. "We hebben de gemeente gevraagd of het niet tijd is voor hulpverlening voor deze mensen. Ze stoppen gewoon niet", zegt de woordvoerder tegen 1Limburg.